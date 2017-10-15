Haber: Semih BAYKAL

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Hamit Özdamar, Ayşegül Aksay Begeç, Murat Arslanata, İsa Okumuş

İnkılap İÖO: Miray, Şeza, Nurseda, Sıla, Ö.Duygu, Beyza, Burcu, H.Büşra (K), Kübra, Busenur (L)

Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

Kütahya Voleybol: İlknur, Gözde, Ece (K), A.Sena, Ayça, Tuğçe, Hazal, E.Çilem, Sinem, Büşra Kandemir, Büşra Ceyhan, Büşra Ergüven, Betül (K)

Antrenörler: Fikret Haskan, Şevket Akay, Yaşar Gül

Setler: 25-16, 25-16, 25-19

1.set: Maça iyi başlayan konuk ekip 3-0 üstünlüğü buldu. Temsilcimiz toparlandı ve bir anda 4-3 öne geçti. Oyuna ağırlığını koyan ekibimiz servis sayıları ile durumu 7-4’e getirdi. Konuk ekip bu bölümden sonra skoru yeniden dengeledi: 7-7. İnkılap İÖO 11-8 üstünlüğü yakalamayı başardı. Rakip takım ilk molayı aldığında temsilcimizin 12-10 üstünlüğü vardı. 17-13 ile ekibimiz büyük avantaj yakaladı. 20-13 ile temsilcimiz seti kazanmaya çok yaklaştı. Temsilcimiz ilk seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti.

2.set: Sete çok iyi başlayan ekibimiz 5-2 öne geçince rakip takım ilk molayı aldı. Oyuna ağırlığını koyan konuk ekip 5-5’i buldu. Toparlanan İnkılap İÖO yeniden 3 farkı buldu: 8-5. Kütahya ekibi bu bölümde konsantre kaybı yaşadı ve durum 12-8’e geldi. 15-11 ile temsilcimiz son bölüme yine avantajlı girdi. 17-13 ve 20-16 ile temsilcimiz seti kazanma adına büyük bir adım attı. 23-16’lık skor sonrası seti 25-16 alan İnkılap İÖO maçta 2-0 öne geçti.

3.set: Temsilcimiz bu sete de çok iyi başladı ve 3-0 öne geçti. Oyuna dengeyi getiren konuk takım 6-6 eşitliği buldu. İlerleyen bölümde başabaş oyun sürdü: 11-11. Son bölüme 16-16 eşitlikle girildi. Temsilcimiz oyuna ağırlığını koydu ve 20-17 öne geçti. 21-18 ile temsilcimiz büyük avantaj yakaladı. 23-9 ile maçı kazanma yolunda önemli bir adım temsilcimizden geldi. Seti 25-19 alan ekibimiz maçtan da 3-0 galip ayrıldı.