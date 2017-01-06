Haber: Esra Öztürk

Temsilcimiz ilk yarının son maçında deplesmanda Başkent Beşiktaşlılar takımını 3-2 yenerek taraftarlarını sevindirmişti. İnkılâp İlköğretim Okulu yarın 10.hafta maçında ligde 9 maçını da kazanan lider Anadolu Üniversitesi takımına konuk olacak. Mücadele 15.00'te Eskişehir Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maç 2.yarının ilk maçı olacak. Dün oynanan Hacettepe Üniversitesi-Eryaman Gençlik maçıyla başlayan ligde 10.haftanın maç programı ise şekilde:

10.Hafta

8 Ocak Pazar

13.00: Nilüfer A.E.And Lisesi -Halkbank

14.00: Karşıyaka-Tepebaşı Gençlik

15.00: Anadolu Üniversitesi-İnkılâp İ.Ö.O.

15.00: Başkent Beşiktaşlılar-Maliye Okulları