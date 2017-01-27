Haber: Esra Öztürk
Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda N.A.Erdem Anadolu Lisesi takımına 3-1 mağlup olmuştu. Temsilcimiz 13.hafta mücadelesinde Hacettepe Üniversitesi takımını konuk edecek. Mücadele yarın 14.00'te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak.
13.Hafta
29 Ocak Pazar
14.00: İnkılap İÖO-Hacettepe Üniv.
15.00: Tepebaşı Gençlik-Halkbank
16.00: Maliye Okulları-N.A.Erdem Anadolu Lisesi
18.00: Eryaman Gençlik-Anadolu Üniv.
30 Aralık Pazartesi
18.00: Başkent Beşiktaşlılar-Karşıyaka
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