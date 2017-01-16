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16 Ocak 2017 Pazartesi
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    • İnkılâp “Karşı”yaka’yı teslim aldı: 3-0

    Bayanlar Voleybol 2.Ligi 11.hafta mücadelesinde ekibimiz İnkılâp İlköğretim Okulu, Karşıyaka’yı konuk etti. Temsilcimiz maçı rahat bir şekilde kazanarak ligde derin bir soluk aldı: 3-0.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 12:18
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    İnkılâp “Karşı”yaka’yı teslim aldı: 3-0

    Haber: Esra Öztürk

    Salon: 17 Temmuz

    İnkılâp İÖO: Miray (K), Merve, Ebru, Nurseda, Şeza, Hacer, İrem, Özlem, Duygu, Beyza, Sıla, Derya, Busenur (L)

    Antrenör: Remziye Sarıhan

    Karşıyaka: Zeynep, Ege, Mine, Bahar, Aylin, Beyzanur (K), Derya, Simge, Kübra, Bilge (L), Yaren (L)

    Antrenör: Mustafa Gökalp

    Setler: 25-13, 25-21, 25-12

    1.Set

    17 Temmuz Spor Salonu’ndan oynanan maçta 1.sette İnkılap İlköğretim Okulu ilk teknik molaya 8-1 önde girerek maça müthiş bir başlangıç yaptı. Moladan sonra ekibimiz farkı iyice arttırdı: 11-1. 2.teknik molaya da ekibimiz farkı koruyarak 16-7 önde girdi. Giderek rahatlayan temsilcimiz 23-10 ile seti kazanmaya çok yaklaştı.  Seti 25-13 alan İnkılap İlköğretim Okulu maçta 1-0 öne geçti.  

    2.Set

    2.sete de iyi başlayan ekibimiz 5-3’lük üstünlüğü buldu. Temsilcimiz ilk teknik molaya 8-3 üstün girdi. Mola sonrası temsilcimiz farkı yine korudu: 10-5. İnkılap İlköğretim Okulu 2.teknik molaya da 16-10 önde girdi. Molanın ardından konuk ekip maça asılmaya başladı: 17-14. 19-14’ü bulan temsilcimiz set için avantaj yakaladı. Seti 25-21 alan ekibimiz maçta durumu 2-0’a getirdi.

    3.Set

    Bu sete ekibimiz 4-0’lık seri ile başladı. İlk teknik molaya 8-4 önde girdi. Moladan sonra ekibimiz 11-5 üstünlüğü buldu. Moladan sonra konuk ekip farkı 4 sayıya indirdi: 13-9. Temsilcimiz 2.teknik molaya da 16-9 önde girdi. Ekibimiz 18-9 ile maçı kazanma yolunda büyük avantaj yakaladı.  Seti 25-12 alan ekibimiz maçtan da 3-0 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 2.Ligi, 11.hafta, Mücadelesinde

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