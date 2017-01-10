Haber: Esra Öztürk

Temsilcimiz ilk yarının son maçında deplesmanda Başkent Beşiktaşlılar takımını 3-2 yenerek taraftarlarını sevindirmişti. İnkılâp İlköğretim Okulu haftasonunda 10.hafta maçında ligde 9 maçını da kazanan lider Anadolu Üniversitesi takımına konuk oldu. Eskişehir Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 2.yarının ilk maçında setleri 25-20, 25-21 ve 25-17 alan Anadolu Üniversitesi salondan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimizin bu sonuçla ligdeki yeri değişmedi. İnkılap İlköğretim Okulu Bayan Voleybol Takımı 11.haftada 15 Ocak Pazar günü Karşıyaka'yı konuk edecek.