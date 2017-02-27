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27 Şubat 2017 Pazartesi
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    • İnkılâp Maliye'ye ceza kesti: 1-3

    Bayanlar Voleybol 2.Ligi 17.hafta mücadelesinde ekibimiz İnkılâp İlköğretim Okulu, Maliye Okulları'nı deplasmanda 3-1 yenerek ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.

    27 Şubat 2017 Pazartesi 13:15
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    İnkılâp Maliye'ye ceza kesti: 1-3

    Haber: Aysun Beykoz

    Haftasonunda Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin tüm setleri başabaş geçti. İlk sette 25-22'lik skoru yakalayan temsilcimiz maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.sette de 25-23'lük skorla maçta durumu 2-0'a getirdi. Rakip takım 3.seti 25-20 aldı ve farkı 1'e indirerek umutlandı. Ancak 27'ye uzayan seti 27-25 alan temsilcimiz maçı 3-1 kazanarak haftalar süren kötü seriyi sona erdirdi. Temsilcimiz bu sonuçla ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladı. Temsilcimiz son maçını 5 Mart Pazar günü Bolu 14.00'te İzzet Baysal Meslek Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Başkent Beşiktaşlılar takımı ile karşılaşarak ligi tamamlayacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 2.Ligi, 17.hafta, Mücadelesinde

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