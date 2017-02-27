Haber: Aysun Beykoz

Haftasonunda Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin tüm setleri başabaş geçti. İlk sette 25-22'lik skoru yakalayan temsilcimiz maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.sette de 25-23'lük skorla maçta durumu 2-0'a getirdi. Rakip takım 3.seti 25-20 aldı ve farkı 1'e indirerek umutlandı. Ancak 27'ye uzayan seti 27-25 alan temsilcimiz maçı 3-1 kazanarak haftalar süren kötü seriyi sona erdirdi. Temsilcimiz bu sonuçla ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladı. Temsilcimiz son maçını 5 Mart Pazar günü Bolu 14.00'te İzzet Baysal Meslek Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Başkent Beşiktaşlılar takımı ile karşılaşarak ligi tamamlayacak.