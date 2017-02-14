banner128

banner101

14 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İnkılâp “Tepebaşı”ndan düştü

    Bayanlar Voleybol 2.Ligi 14.hafta mücadelesinde ekibimiz İnkılâp İlköğretim Okulu, Tepebaşı Gençlik’i konuk etti. Temsilcimiz maçı set alamadan 3-0 kaybetti ve kötü gidişatını sürdürdü.

    14 Şubat 2017 Salı 13:47
    Bu haber 30 kez okundu
    İnkılâp “Tepebaşı”ndan düştü

    Haber: Esra Öztürk

    Salon: 17 Temmuz

    İnkılâp İÖO: Miray (K), Merve, Ebru, Şeza, İrem, Özlem Duygu, Beyza, Kübra, Sıla, Derya, Nurseda(L)

    Antrenör: Remziye Sarıhan

    Tepebaşı Gençlik: Kardelen, Gülay, Ceylin, Ceren Bağcı, Şeymanur, Ceren Başargan, Zülâl, Zeynep, Fulya, Berra, Meldanur, Tuğba, Eda(L), Asena(L)

    Antrenör: Özkan Çimenli

    Setler: 11-25, 24-26, 20-25

    1.Set

    17 Temmuz Spor Salonu’ndan oynanan maçta 1.sette Tepebaşı Gençlik ilk teknik molaya 8-5 önde girerek maça iyi bir başlangıç yaptı. 2.teknik molaya da konuk ekip farkı koruyarak 16-11 önde girdi. Son bölümde farkı iyice açan konuk ekip Tepebaşı temsilcimize sayı şansı vermedi ve ilk seti 25-11 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. 

    2.Set

    2.sete de konuk ekip Tepebaşı ilk teknik molaya 8-6 üstün girdi. Mola sonrası temsilcimiz İnkılâp İ. Ö rakibi karşısında farkı kapadı ve 2. teknik molaya 16-14 önde üstün girdi. Molanın ardından ekibimiz üstün oyununu sürdürdü ve rakibi karşısında bir ara 23-18 üstünlüğü yakalayarak seti almaya yaklaşsa da Tepebaşı müthiş bir geri dönüşe imza atarak seti 26-24 alarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı.

    3.Set

    Bu sete ekibimiz 2. seti son anda kaybettiği için moral bozukluğu ile başladı. İlk teknik molaya konuk ekip 8-5 önde girdi. Moladan sonra konuk ekip farkı koruyarak 2.teknik molaya da 16-12 önde girdi. Ekibimiz kötü oyununu sürdürmesi sonucu konuk ekip bu seti de 25-20 alarak maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. İnkılâp İ.Ö kötü gidişini bu maçta da sürdürerek salondan üzgün ayrılan taraf oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 2.Ligi, 14.hafta, Mücadelesinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİZİM MAHALLE BEŞKAVAKLAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129