Haber: Esra Öztürk

Salon: 17 Temmuz

İnkılâp İÖO: Miray (K), Merve, Ebru, Şeza, İrem, Özlem Duygu, Beyza, Kübra, Sıla, Derya, Nurseda(L)

Antrenör: Remziye Sarıhan

Tepebaşı Gençlik: Kardelen, Gülay, Ceylin, Ceren Bağcı, Şeymanur, Ceren Başargan, Zülâl, Zeynep, Fulya, Berra, Meldanur, Tuğba, Eda(L), Asena(L)

Antrenör: Özkan Çimenli

Setler: 11-25, 24-26, 20-25

1.Set

17 Temmuz Spor Salonu’ndan oynanan maçta 1.sette Tepebaşı Gençlik ilk teknik molaya 8-5 önde girerek maça iyi bir başlangıç yaptı. 2.teknik molaya da konuk ekip farkı koruyarak 16-11 önde girdi. Son bölümde farkı iyice açan konuk ekip Tepebaşı temsilcimize sayı şansı vermedi ve ilk seti 25-11 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

2.Set

2.sete de konuk ekip Tepebaşı ilk teknik molaya 8-6 üstün girdi. Mola sonrası temsilcimiz İnkılâp İ. Ö rakibi karşısında farkı kapadı ve 2. teknik molaya 16-14 önde üstün girdi. Molanın ardından ekibimiz üstün oyununu sürdürdü ve rakibi karşısında bir ara 23-18 üstünlüğü yakalayarak seti almaya yaklaşsa da Tepebaşı müthiş bir geri dönüşe imza atarak seti 26-24 alarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı.

3.Set

Bu sete ekibimiz 2. seti son anda kaybettiği için moral bozukluğu ile başladı. İlk teknik molaya konuk ekip 8-5 önde girdi. Moladan sonra konuk ekip farkı koruyarak 2.teknik molaya da 16-12 önde girdi. Ekibimiz kötü oyununu sürdürmesi sonucu konuk ekip bu seti de 25-20 alarak maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. İnkılâp İ.Ö kötü gidişini bu maçta da sürdürerek salondan üzgün ayrılan taraf oldu.