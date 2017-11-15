Haber: Semih BAYKAL

Boluspor, ligin 12’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Suat Karafırtınalar yönetiminde devam ettirdi. Boluspordeplasman maçı hazırlıklarını sürdürürken Boluspor Kulübü Başkan Necip Çarıkçı takımla ilgili açıklamada bulundu. Antrenmanda oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Necip Çarıkçı “Antrenmanlardaki hırs bizi mutlu ediyor. Ama her şey bitmiş değil. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı alıp tekrar Boluspor’un ikinci devre bu ligde ağırlını koyabileceğini biliyoruz” dedi.

AMACIMIZ TAKIMIN DURUMUNU GÖRMEK

Boluspor takımının milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdüğünü ve bukapsamıda U 21 takımı ile hazırlık maçı yaptıklarını ifade eden Başkan Çarıkçı konuşmasında “Eski sakatlarımız vardı. Şu anda Özgür İleri dışında sakatımız da yok. Yeni hocamızla maç kondisyonu konusunda da U21 takımı ile hazırlık maçı yaptık. Bu hazırlık maçında amaç hem A takımını görmek hem de U21 takımını görmekti. Büyük ihtimalle Perşembe günü saat 18.00’da şehir stadyumunda tekrar U21 takımıyla 2. Hazırlık maçını oynayacağız. Burada da alt yapıdaki oyuncuları daha iyi görme şansı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEPSPOR’DA ÇOK ZOR BİR TAKIM

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, ligin 12.haftasında oynanacak Gaziantepspor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu belirtti. 20 Kasım Pazartesi günü oynanacak Gaziantep maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çarıkcı; “Artık Gaziantepspor maçına odaklandık. 3 puan bizi mutlu etti. Boluspor’un üzerindeki kırılgan yapı, moralsizlik bir nebze bitti. Takımda şuanda herkes rahat ve mutlu. Ama tabi Gaziantepspor’da çok zor bir takım. Çok koşan ve mücadele eden bir takım. Bizi kolay maç beklemiyor. Teknik heyet herhalde bu maça da biraz daha özel hazırlanıyor. Çünkü herkes Gaziantep’e gittiği zaman, Rizespor olsun başka takımlar olsun çok puan kaybetti. Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. İnşallah maça kadar takım tam hazır olacak. İnşallah 3 puan bizim olur” dedi.

MÜTAVAZİ BÜTÇEYLE ŞAMPİYON OLUNUR

Boluspor’un artık geçmişe sünger çektiğini ileriye umutlu baktığını belirten Çarıkçı “Futbolda çok büyük transferlerle, çok büyük paralarla da bu sektör olmuyor. Bazen mütevazi bütçelerle takımlar şampiyon da olabiliyor veya çok para harcayan takımlarda şampiyon olamıyor. Bu her sene böyle olmuştur. Maalesef bu sene biz bir türlü sakatlıklardan kurtulamadık. Takım olamadık. Artık eskiyi de konuşmak bize fayda getirmiyor. Artık biz 20 günden bu yana yeni hocamızla beraber nerede hata yaptık, nasıl oldu bu konuda görüşmeler yaptık. Ama takımın kendi özgüveni geldiğini kendim görmekteyim. Herkes çalışmak istiyor. Antrenmanlardaki hırs bizi mutlu ediyor. Ama her şey bitmiş değil. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı alıp tekrar Boluspor’un ikinci devre bu ligde ağırlığını koyabileceğini biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

MUTLU OLUNĞU ZAMAN BAŞARI GELİR

Ara transfer döneminde bir santrafor alabileceklerini ifade eden Çarıkıcı; “Ara transferde ne yapabiliriz. Şu an gözüken bir santrafor olabilir. Takımda eksik bölgemizde yok alsında. Takım olmak gerekiyor. teknik heyetimizde bunun için buraya geldi. Eğer takım olduğumuz takdirde oynayan ve oynamayan futbolcu arası mutlu olduğu zaman başarı gelir. Ümraniyespor’daki en büyük başarı takım olmuşlar. Herkes iyi mücadele ediyor. Bizde bu mücadeleyi inşallah yeni hocamız katar. Boluspor bu ligin en iyi takımı. Ama sahada oluyor bu işler. Bunu biliyoruz ona göre de hareket edeceğiz” dedi.