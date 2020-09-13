“İnşallah haftaya telafi ederiz”

TFF 1.Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, hesaba katmadıkları bir sonuçla karşılaştıklarını, gelecek hafta bu yenilgiyi telafi etmek istediklerini söyledi.

“İnşallah haftaya telafi ederiz”

Haber: Volkan Yılmaz

Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istemedikleri bir sonucun ortaya çıktığını, çok pozisyona girdiklerini ancak devamını getiremediklerini söyledi. Maçın kopma noktasının hakemin net bir pozisyonda penaltıyı görmemesi olduğunu öne süren Taşyürek, çok az verdikleri bir pozisyon sonucunda gol yemenin de savunma anlayışlarına uymadığını anlattı. "Beklediğimiz, hesaba kattığımız bir sonuç olmadı. İnşallah önümüzdeki haftayla birlikte telafi ederiz." diyen Taşyürek, transfer çalışmalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Sonuçlandıracağımız transfer var. Birkaç gün yine eksik bölgelerle ilgili üç tane düşüncemiz var. Bunları da tamamlarsak inşallah daha iyi bir takım olacağız."

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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