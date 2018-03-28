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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • “İnşallah kazanacağız”

    Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, sahasında oynayacakları GrandmedicalManisaspor maçını kazanabileceklerini belirtti.

    28 Mart 2018 Çarşamba 14:04
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    “İnşallah kazanacağız”

    Haber: Semih Baykal

    Elazığspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar hafta sonu konuk edecekleri GrandmedicalManisaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolay gibi görünen maçların hep zor geçtiğini belirten Kalpar, "Kolay denilen maçlar hep zor olmuştur. Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmazsa hüsranla karşılaşabiliriz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve oyuncularımızı uyarıyoruz. Manisaspor maçını inşallah kazanacağız. Tabii ki kazanmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçı kazandıktan sonra artık Bolu maçını düşüneceğiz. İyi denebilecek bir ortam bulamıyoruz. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Nedeni de ekonomik. Ekonomik nedenler yüzünden sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları atlatmak için başkana ve yönetim kuruluna iş düşüyor" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Tetiş, Yapı, Elazığspor, Teknik, Direktörü

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