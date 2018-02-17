Haber: Semih Baykal

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı şunları söyledi; “İnşallah Adana Demirspor maçında şans bizimle olur. Futbolcu sakatımız çok fazla yok. İyi oynamak istiyoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz. Teknik heyette artık takıma adapte sağladı. Bu hafta 3 puan aldık. 2 haftalık bir sıkıntı olmuştu. Ümraniyespor maçını kaybetmemiz hem bizde hem de taraftarda moral bozukluğu yarattı. Gaziantep’te bunu gördük. Manisa maçında bunu bitirdik. Bu hafta Adana Demirspor maçıyla önemli bir maça çıkacağız. Boluspor’un alacağı 3 puan nasıl Giresunspor’u deplasmanda yendiysek, burada alacağımız 3 puan bizi ligde çok değişik noktaya getirebilir. Bu anlamda da takımımız iyi, moraller yerinde. İnşallah Adana Demirspor maçında şans bizimle olur. Futbolcu sakatımız çok fazla yok. İyi oynamak istiyoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz. Teknik heyette artık takıma adapte sağladı. İnşallah 3 puana gidiyoruz. Bu konuda da 3 puan bizim olur. İnşallah kalan maçlarda da Boluspor’u en başta ilk 6’nın içinde tutmaya çalışırız.”

“ARTIK ESKİYE BAKMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamasının devamında Çarıkcı; “Geçen sene bu takımımız Play-Off oynamıştı. Biz bu takıma ilave çok büyük topçular aldık. Ama baktığımız zaman şu anda iyi puanda değiliz. Sezon başında kaybettiğimiz puanları yavaş yavaş telafi etmemiz gerekiyor. Şuanda bizim puanımızın 40 olması lazımdı. Artık eskiye bakmadan mücadele edeceğiz” dedi.

“İNŞALLAH PLAY-OFF’A KALACAĞIZ”

Son olarak Çarıkcı; “Son 8 maçın 6 tanesi iç sahada. Yavaş yavaş fikstür avantajı da bize dönmeye başladı. Rizespor, İstanbulspor, Ankaragücü maçları Bolu’da oynanacak. Bu maçta bizim en başta yenilmememiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Alacağımız puan veya puanlar bizi biraz daha yukarılara taşır. Play-Off’lara kalmak istiyoruz. Geçen sene play-off oynadık, bu senede oynamak istiyoruz. İnşallah play-off’a kalacağız” şeklinde konuştu.