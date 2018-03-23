Haber: Semih Baykal

Türkiye Hentbol Erkekler 2. Ligi D Grubunu tek mağlubiyetle tamamlayan Sebenspor Hentbol takımı adını Play Off’lara adını yazdırdı. Play Off Grubu 1. Etap maçlarını Trabzon’da oynayacak olan hentbol takımı yolculuk öncesi Sebenspor Hentbol takımı Başkanı Süleyman Özbağ’ı ziyarette bulundular. Ziyarete Sebenspor Başkanı Canip Demirer, Kulüp Yöneticisi Bülent Oturak, Sebenspor hentbol antrenörleri Gürkan Gümüş, Ümit Yıldırım ve hentbol takımı katıldı. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Seben Belediye Başkanı Özbağ, Play Off öncesi takıma başarılar diledi.

“SEBENSPOR İNANMIŞ İNSANLARIN OLDUĞU BİR PROJE TAKIMIDIR”

Sebenspor’un bir proje takımı olduğunu belirten Süleyman Özbağ; “Sebenspor İnanmış insanların olduğu bir proje takımıdır. Başkanından, hocasından, sporcusundan hepsini tebrik ediyorum. İnananlar için zor bir şey yoktur. Hedefe ulaşmak için onlar inandıktan sonra o yönde çalışırlar ve becerirler. Sebenspor son 2-3 yıldır bu noktada hentbol takımıyla çok büyük bir hayret gösteriyor. Sadece 2. Ligdeki takımıyla değil, yıldızları gençleri ve alt yapısıyla beraber hentbol sporunu Bolu’ya sevdirme ve Boluluları salona çağırma noktasında bir hedefleri var. Kendilerini tebrik ediyorum. Play Off’ların sonucunda temennimiz 1. Ligde görmek. Ama görmeye biliriz de. Sonuçta spor yapıyoruz. Arkadaşlarımı çok güçlü rakiplerle oynayacaklar. Sebenspor, geçen yıl Yıldızlar Türkiye Finallerinde Beşiktaş, Karşıyaka Milli Piyango takımlarına karşı mücadele etti. Bu gururu Bolumuza, Seben’imize ve ülkemize yaşatıyorlar. Hepsi pırıl pırıl. Rabbim bahtlarını da açık etsin. Spor kardeşliği bilinçlendiriyor, bütünlüğü, birliği sağlıyor. Gençlerimizin bunla uğraşması kendilerine rol model haline geliyor. Milli takıma oyuncular veriyoruz. Bu gurur hocamın, başkanımın ve sporcu kardeşlerimin sayesinde oldu. Ben kendileriyle tek tek övünüyorum ve her yerde anlatıyorum” dedi.

“DESTEK OLMALARINI BEKLİYORUZ”

Maddi desteklerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Özbağ “Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz bizlere destek oluyor. Araç ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yeri geldiği zaman sporcularımıza malzeme desteği sağlıyor. Bolu Belediyespor’da bir kulüp, Sebenspor’da bir kulüp. Belediyespor’un, Sebenspor’a belki maddi destek anlamında sponsor olması çok kolay olmaya bilir. Çünkü onlarında kendine göre bir bütçeleri ve para harcaması gereken yerler var. Biz şuana kadar kendi yağımızda kavruluyoruz. Kulüp başkanı, başkan yardımcıları, yönetimi ciddi bir öz veriyle kendileri bir şeyler sağlamaya çalışıyor. Bizde Seben Belediyesi olarak cüzi bir miktarda maddi destekte bulunuyoruz. Bolu spor şehri olacak. Belediyelerimizin hedefi bu. Bolu turizm şehri olacak. Sporcular, hocalar, kulüpler burada. Bolu’daki sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi gibi odalardan ve iş adamlarımızdan destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA PLAY OFFLARA ÇIKIYORUZ”

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın ardından Sebenspor Kulüp Yöneticisi Bülent Oturak’ta açıklamalarda bulundu. Takım olarak ilk defa playoff heyecanı yaşayacaklarını söyleyen Bülent Oturak “Biz iki yıl önce 2. Lige çıktığımız zaman ilk 4 maçı kaybederek başladık ve lige tutunmayı öğrendik. Bu sene de bütün maçları alarak ve tek maçtan mağlup ayrılarak 2. Ligde iyi bir başarı elde ettik. Bu senede ilk defa Play Offlara çıkıyoruz. Denemediğimiz görmediğimiz organizasyon olduğu için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıp sonuçları hep birlikte göreceğiz. Tabi ki de öncelikli hedefimiz Bolu’yu 1. Ligde temsil etmek. Play Off’larda takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

“SPORTİF BAŞARISI ORTADA”

Son iki yılda sportif başarı anlamında büyük işler başardıklarını belirten Bülent Oturak “Sebensporumuzun mali ve sportif başarısını sorduğunuz zaman zaten sportif başarısı ortada. Bundan iki yıl önce 15 sporcu ile yola çıktık. Şimdi ise 5 ile 8. sınıflar arasında 50 tane, 9 ile 11. Sınıflar arasında da 30 tane sporcu olmak üzere toplamda 80 tane lisanslı sporcumuz mevcut. Bu sporcu arkadaşlarımız okul branşlarında 4’üncüsü oldu. Aynı arkadaşlarımız kulüp bazında Türkiye 2. Ligi D grubunu lider olarak tamamladı. Bu konuda bize desteklerini eksik etmeyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Belediyesine, Seben Belediyesi Başkanı Süleyman Özbağ’a ve Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“AYNI ŞEKİLDE BÜYÜYEMEDİK”

Sportif anlamda başarıların artmasına rağmen mali yönden büyüyemediklerini belirten Oturak “Kulübümüz 15 sporcudan, 80’e çıkmasıyla ve 2. Ligde 1. olmasına rağmen mali yönden aynı şekilde büyüyemedik. Burada Bolulu esnaflara, Bolu’daki sanayi ve ticaret odalarına, kurumlara sesleniyoruz. Onlardan mali destek, sponsorluk anlaşmaları bekliyoruz. Çünkü pırıl pırıl gençlerimize destek olmak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. 5 öğrenci ile çıkılan bu yolda abilerin başarılarını gören ortaokul öğrencileri hentbolu sevdiler, hentbola gönül verdiler bu sayı bu şekilde artarak devam etti. Bizde sponsor ve desteklerimiz ile birlikte sayı bu güne kadar artarak devam etti. Eğer bu mali destekler artarak devam ederse bizim başarılarımızda orantılı olarak artacağına inanıyoruz” ifadelerini kulandı.