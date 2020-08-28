İş Resmi İmzaya Kaldı

Haber: Volkan Yılmaz

Yapılan görüşmenin ardından başkan Abat sosyal medya hesabından Tanrıkulu ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak işin resmiyete döküldüğünü anlattı. Abdullah Abatm yaptığı açıklamada "Birlikten güç doğacak. Hamdi bey ve Sait bey nezdinde tüm Beypiliç yönetim kuruluna Boluspor kulübü adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi. Boluspor’un ismi sponsorluk anlaşmasının ardından ‘Beypiliç Boluspor’ oldu.

Sponsorlukla İlgili Beypiliç Konuştu

Bolu'nun dünyaca ünlü firması Beypiliç Boluspor'a isim sponsoru oluyor. İş sadece imzalara kaldı. Beypiliç'in ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Tanrıkulu, "Biz bu memleketin sevdalısıyız. Bolu içinde Boluspor içinde elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. İlimizin göz bebeği Bolusporumuza isim sponsoru olacağımız doğrudur. İş sadece imzalara kaldı. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi. Edinilen bilgiye göre Beypiliç 2 sezon için Boluspor'a 3 milyon 500 bin TL ödeyecek.