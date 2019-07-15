İshak Çakmak Bombası

Haber: Esra Öztürk

Boluspor’da son 2 sezonda forma giyen adı transfer döneminde Menemenspor, Samsunspor gibi takımlarla da geçen 27 yaşındaki İshak Çakmak’ın yeni adresi 1.Ligin yeni takımı Keçiörengücü oldu. Boluspor ile sözleşme yenilemeyen orta saha ve ön libero mevkilerinin önemli ismi kariyerinde Konya Şeker, Konya, Gazişehir ve Boluspor kulüplerinde oynadı. 1. Lig’de 173 maçta 14 gol atan İshak, kariyerinde 260 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırırken 5 asist yaptı. Sezonu Boluspor’da tamamlayan İshak Çakmak, 31 karşılaşmada görev alıp 2576 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak edilen başarılı futbolcu Bolu’da kamp yapan Keçiörengücü takımının Karaçayır’da yaptığı sabah idmanında takımda yer aldı. Çakmak takımdan ayrı düz koşu yaptı.