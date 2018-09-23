HABER:Gökhan Aksoy

Boluspor, Spor Toto 1’inci ligin 6’ncı haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kırmızı beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu İshak Çakmak sahada basmadık yer bırakmadı.Boluspor’da altın çağını yaşayan tecrübeli oyuncu, kırmızı beyazlıların orta sahasında bir dinamo gibi çalıştı. Adanaspor’un tecrübeli oyuncularıyla orta sahada mücadele eden İshak Çakmak, karşılaşmada zaman zaman Adanaspor ataklarına müdahale ederek durdurmayı bildi. Bazı pozisyonlarda tekmeye kafa uzatan İshak Çakmak’ın mücadelesi büyük alkış aldı.Tecrübeli oyuncu maç içinde zaman zamanda ileriye çıkıp hücum gücüne destek olurken, karşılaşmada her topa basarak alınan galibiyette pay sahibi olan oyuncuların başında geldi. Öte yandan İshak Çakmak, 6 maçta da sahada yer alan oyuncuların arasında yer aldı.