İshak’a Sürpriz Talip

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor gelecek sezon güçlü bir kadroyla lige girmek için transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinde Balıkesirspor'dan ayrılan Nizamettin Çalışkan ve Boluspor'dan İshak Çakmak yer alıyor. Ön libero pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki İshak Çakmak kariyerinde Konya Şeker, Konya, Gazişehir ve Bolu kulüplerinde oynadı. 1. Lig'de 173 maçta 14 gol atan İshak, kariyerinde 260 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırırken 5 asist yaptı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 11:38