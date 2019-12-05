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İşitme Engelliler Şampiyonası İlimizde

Türkiye Karate Federasyonu Yönetimi önceki gün Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Önümüzdeki yıl İşitme Engelliler Şampiyonası’nın ilimizde yapılacağı açıklandı.

İşitme Engelliler Şampiyonası İlimizde

Haber: Volkan Yılmaz

 Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Ercüment TAŞDEMİR, Milli takımlar menajeri Hikmet ŞAHA, İşitme Engelliler Karate Takımı Koordinatörü Hayrettin HAMURCU, Karate İl Temsilcisi İbrahim DAMAR ve Karate Antrenörü Emrah SARICAER Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’yı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ziyaret etti. Spor Şube Müdürü Ramazan Demir’in de hazır bulunduğu ziyarette 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde ilimiz 17 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenmesi düşünülen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası hakkında istişarelerde bulunuldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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