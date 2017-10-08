Haber: Semih BAYKAL

Boluspor U 21 – İskilipspor arasında oynanacak hazırlık maçı için takım bugün Bolu’ya geldi. Maç öncesi Çorumlular Kültür Sanat Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından moral yemeği verildi. Cafe Sağlık Parkta gerçekleşen yemek Çorumlular Derneği Başkanı Fikret Kısar, Çorumlular Derneği Başkan Yardımcısı Hakkı Dişli, İskipspor Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Ulucan, İskiplilerspor Kulüp yöneticiler ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Yemek sonrası konuşan Çorumlular Derneği Başkanı Fikret kısar “doğup büyüdükleri ilçeden Bolu’ya yerleşen, takribi 15 bin civarındaki İskiliplinin buluştuğu Bolu’ya İskilipspor’u davet ettik. Cumartesi günü saat 14.30’da Karaçayır Spor kompleksinde oynanacak olan Boluspor U – 21 ile İskilipspor takımının maçına tüm hemşerilerimizi, Bolulu dostlarımızı, İskilipli hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.



Yemek sonrası oynanacak olan maçı değerlendiren İskilipspor Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Ulucan “Boluspor U -21 takımı ile bir dostluk maçı yapacağız. Oynayacağımız maçta İskilipspor’u destekleyen İskilip hemşerilerimizi, Çorumlu Hemşerilerimizi ve Bolu’daki sporseverleri davet ediyoruz. Biz burada dostluk içinde geçecek olan mücadelede seyir zevki yüksek bir maç bekliyoruz. Ben size takımımızın tarihinden bahsetmek istiyorum. Takımımız 1927 yılında kuruldu. 1949 yılında Federasyon kurulduktan sonra Çorumda ilk temsil edilen grup İskilipspor’dur. O günden bugüne kadar çeşitli kategorilerde, çeşitli branşlarda spor müsabakalarında mücadele etmiştir. Şu aşamada biz şuan 1. Amatör Kümede mücadele ediyoruz. Bu yıl Allah nasip ederse BAL’a çıkmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.