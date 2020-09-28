İşler Ters Gidiyor: 1-2

Haber: Aysun Beykoz

Beypiliç Boluspor 3.hafta mücadelesinde Altınorduspor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Onur Özütoprak düdük çaldı. Maç TRT Spor ve beIN Max 1'den canlı yayınlandı. Temsilcimiz maça tam kadro çıkarken, kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Onur, Kerim Alıcı ve Muhammed forma giyemedi. Başakşehir'le prensip anlaşmasına varan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir de kadroda yer almadı. Boluspor rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefleyerek maça çıktı. Mücadelenin 9.dakikasında Muzaffer’in ortasında çok iyi bir vole vuran Oğulcan takımını öne geçirdi: 0-1. Bu gol sonrası beraberlik arayan temsilcimiz 14.dakikada eşitliği buldu. Bekir Yılmaz’ın ortasına iyi yükselen Tugay Kaçar skoru dengeledi: 1-1. 87.dakikada Ahmet İlhan’ın pasıyla buluşan Burak İnce İzmir ekibini bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Boluspor 2.iç saha maçını da kaybederken, rakip takım 2.deplasman maçını da kazanmış oldu.