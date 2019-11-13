İsmail Konuk “Bursaspor bu durumda olmamalı”

Haber: C.Kutay Aykan

Bursaspor’da iki sezon forma giyen tecrübeli futbolcu eski takımıyla ilgili konuştu: Bursaspor’da 2016-17 ve 2017-08 sezonlarında forma giyen İsmail Konuk şu sıralar Boluspor’un başarısı için ter döküyor. Yeşil Beyazlı formayla iki sezonda 32 maça çıkan tecrübeli futbolcu TFF 1. Lig’in tecrübeli isimlerinden. Eski takımına karşı 90 dakika forma giyen İsmail Konuk yaşadığı heyecanı karşılaşmanın ardından sorularını yanıtladığı Bursa Hakimiyet’le paylaştı. Duygu yoğunluğu içinde bir maçı geride bıraktığını belirten İsmail konuk Bursaspor’un bu duruma gelmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

İNŞALLAH BİRLİKTE ÇIKARIZ

İsmail Konuk, “Gerçekten benim için de zor bir maç oldu. Çünkü Bursaspor’un yeri bende her zaman ayrıdır. Eski takımıma karşı oynamanın biraz heyecanı vardı bende. Bursaspor’u burada görmekten çok mutlu oldum. Tabii ki Bursaspor bu durumda olmayı hak etmiyor. İnşallah Bursaspor’u en kısa sürede süper Lig’de görürüz. Hem biz hem de Bursaspor birlikte Süper Lig’e çıkarız.” diye konuştu. 31 yaşındaki futbolcu maçın ardından iki sezon Bursa’da birlikte çalıştığı kulüp personeliyle de hasret giderdi.