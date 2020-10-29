İsmet Taşdemir dönemi sona erdi



Haber: Volkan Yılmaz

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taşdemir ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi. Ali Güneş yönetiminde sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, 5. hafta öncesinde başkent ekibini daha önce de çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmıştı. Ankaraspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Taşdemir yerine Mustafa Özer

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.