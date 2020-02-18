İstanbul-Bolu Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz
İşte ligin 23.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı:
21 Şubat Cuma
19:00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)
19:00 Eskişehirspor-Hatayspor (Bein Max 2)
22 Şubat Cumartesi
14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Bein Max 1)
14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Bein Max 2)
16:30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(Bein Max 1)
19:00 Adana Demirspor-Altınordu (Bein Max 1)
23 Şubat Pazar
14:00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bein Max 1)
16:30 Altay-Adanaspor A.Ş.(Bein Max 1)
19:00 İstanbulspor A.Ş.-Boluspor (Bein Max 1)