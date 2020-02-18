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İstanbul-Bolu Bein Max 1’de

TFF 1.Ligde 23.Hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu. Buna göre İstanbulspor-Boluspor maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

İstanbul-Bolu Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz

İşte ligin 23.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı:

21 Şubat Cuma

19:00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)

19:00 Eskişehirspor-Hatayspor (Bein Max 2)

22 Şubat Cumartesi

14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Bein Max 1)           

14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü                (Bein Max 2)

16:30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(Bein Max 1) 

19:00 Adana Demirspor-Altınordu (Bein Max 1)              

23 Şubat Pazar

14:00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor                (Bein Max 1)

16:30 Altay-Adanaspor A.Ş.(Bein Max 1)

19:00 İstanbulspor A.Ş.-Boluspor (Bein Max 1)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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