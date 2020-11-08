İstanbul'da kazanan çıkmadı



Haber: N.Halid Altundal

Ligin yenilgisiz tek takımı Tuzlaspor, İstanbul derbisinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. TRT AVAZ'dan yayınlanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 18. dakikasında Gomis'in attığı gol ile 1-0 öne geçen Ümraniyespor bu golden üç dakika sonra Gökcan Kaya'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca taraflar sahadan bir puanla ayrıldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu (Dk. 86 Yusuf Emre Gültekin), Fernandes, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 73 Hüseyin Çolak), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 45+1 Muammer Denizhan Taşkan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Yohou, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya, Aosman (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Cajic (Dk. 53 Vedat Bora), Pucko (Dk. 53 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Rosario, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 18 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 22 Gökcan Kaya (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 90 Onur Ayık (Tuzlaspor)