İstanbul'da kazanan çıkmadı



Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Altınordu karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan yayınlanan mücadele karşılıklı goller ile 1-1 sona erdi. Mücadelenin 25. dakikasında Altınordu Ahmet İlhan Özek ile 1-0 öne geçti. İkinci yarının 75. dakikasında Ercan Çoşkun ile Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Ümraniyespor, bu karşılaşmaya alt yapı genel koordinatörü Şenol Demir yönetiminde çıktı. İstanbul ekibi, bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken ligde ilk beraberliğini alan Altınordu ise puanını 13'e yükseltti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mert Bulut

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 59 Zivkovic), Akabueze (Dk. 46 Gomis - Dk. 90+4 Yunus Emre Mertoğlu), Mayi (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Hüseyin Çolak (Dk. 69 Turgut Doğan Şahin)

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Furkan Çil (Dk. 90+4 Birhan Vatansever), Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Hüsamettin Yener), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Oğuzhan Akgün), Ahmet Dereli (Dk. 65 Enis Destan)

Goller: Dk. 25 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 75 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Serkan Göksu, Dk. 80 Şenol Demir (Teknik sorumlu), Dk. 85 Alaaddin Okumuş, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin, Dk. 90 Fernandes (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 73 Oğulcan Ülgün, Dk. 79 Enis Destan (Altınordu)