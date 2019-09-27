İstanbul maçı öncesi sevindirici haber

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda da Payasspor’a penaltılarla kaybederek havlu atan Boluspor, ligin 6.haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk edecek. Kupa maçının ardından çalışmalara ara vermeden başlayan kırmızı beyazlılar dün yaptığı tek antrenmanla ise hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ile devam eden çalışmalar, stretching ile sona erdi.

Ozan Evrim dışında eksik yok

Uzun süreli bir sakatlığın ardından ligin 4.haftasında oynanan Altay maçı ile yeşil sahalara geri dönen Melih Okutan’ın dışında diğer sakat oyunculardan da İstanbulspor maçı öncesi sevindirici haberler geldi. Kupa maçında özel maske ile oynayan Seth teknik direktör Osman Özköylü’nün şans vermesi durumunda yeniden 11’deki görevine geri dönecek. Ayrıca sakatlıkları geçen Gökhan Sazdağı ve Cumali Bişi’de Özköylü’den görev bekliyor. Tek eksik ise bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan Ozan Evrim takımla birlikte çalışmalarına rağmen hazır olmadığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı beyazlıların İstanbulspor karşısına çıkması muhtemel 11’i ise şu şekilde: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah, İsmail, Ümit, Hakan Arslan, Dodo, Cumali (Samican), Mustafa Eskihellaç, Bilal, Melih, Poepon