İstanbul’da Kazanan Yok

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

İstanbul’da Kazanan Yok

Haber: C.Kutay Aykan

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem Özbay

Ümraniyespor: Burak Öğür, AlaaddinOkumuş (Uğur Aygören dk. 30), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Bahadır Taşdelen dk. 59), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Leandrinho dk. 78)

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli(Tayfun Dingil dk. 42), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Hamza Gür dk. 66), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Tomdk. 75)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez (Hatayspor), Recep Aydın (Ümraniyespor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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