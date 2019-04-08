İstanbul’da Kazanan Yok

Haber: C.Kutay Aykan
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem Özbay
Ümraniyespor: Burak Öğür, AlaaddinOkumuş (Uğur Aygören dk. 30), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Bahadır Taşdelen dk. 59), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Leandrinho dk. 78)
Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli(Tayfun Dingil dk. 42), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Hamza Gür dk. 66), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Tomdk. 75)
Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez (Hatayspor), Recep Aydın (Ümraniyespor)