İstanbul’da puanlar paylaşıldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

BeypiliçBoluspordeplasmandan aldığı üst üste 5 galibiyetten sonra,deplasmanda yine mağlup olmadı ve beraberlikle döndü. Maçın 58. Dakikasında Kassongo’nun golüyle öne geçen ekibimiz, 68. dakikadaMirkan Aydın’ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz üst üste 5. deplasman galibiyetinden sonra, İstanbulspor deplasmanından 1 puan aldı. Puanını 39’ a çıkaran kırmızı beyazlı ekibimiz, bu sezonu 12. sırada bitirmeyi garantiledi. Kırmızı beyazlı ekibimiz son hafta ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor’u sahasında konuk edecek.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Kristal Abazaj’ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

20. dakikada sol taraftan Araz’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kasongo’nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

26. dakikada sağ kanatta topu alan ValonEthemi’nin ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada Kasongo’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Turgay Kacar’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.

58. dakikada Araz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte topu alan Kasongo’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

68. dakikada sol kanattan Ali Dere’nin ortasında kale önünde bulunan Mirkan Aydın’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Furkan Ürün xx, Ali Tuna xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx Mehmet Yeşil xx, Wellington xx, Mehmet Uslu xx, Egehan Gök x (Emre Babuşcu dk. 66 x), Eslem Öztürk xx (Emir Gökçe dk. 83 ?), Levent Ayçiçek xx (İbrahim Yılmaz dk. 60 x), ValonEthemi xx (Ali Dere dk. 61 xx), Kristal Abazaj xx, Mirkan Aydın xxx (Uygar Mert Zeybek dk. 83 ?)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, MarinLjubic, Tayyip EbrarCumur, Emrecan Uzunhan

Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş

Boluspor:GentianSelmani xx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Emin Bayram xx, Oğuzhan Berber xx Tugay Kacar xx, Muhsin Yıldırım xx (Burak Asan dk. 89 ?), Arda Köksal xx (Papa Diouf dk. 62 ), Muhammed Gümüşkaya xx (Atamer Bilgin dk. 83 ?), Araz Abdullayev xx (Ensar Bilir dk. 89 ?), Kasongo xxx (Poepon dk. 83 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, amza Gür, Emre Öztürk, Haris Hajdarevic

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller:Kasongo(dk. 58) (Boluspor), Mirkan Aydın (dk. 68) (İstanbulspor)

Sarı kart: Fethi Özer (Boluspor)