İstanbulspor 3 puanı 2 golle aldı

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor ile Altay karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi takım İstanbulspor 2-1 kazandı. Yeni sezondaki ilk 3 puanının alan İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller 17. dakikada Kamal Issah ve 78. dakikada Patrick Etoga'dan geldi. Altay'ın tek golünü 90+5'te Armand Gnanduillet kaydetti. Geçen hafta Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Altay ikinci haftada da galip gelemedi. İstanbulspor ise ilk hafta maçında Adanaspor'a mağlup olmuştu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Cajic), Onur Egün, Issah (Dk. 83 Egehan Gök), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 83 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 70 İbrahim Yılmaz)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic, Lokman Gör (Dk. 58 Gnanduillet), Özgür Özkaya, Ziya Alkurt, Scuk, Thiam (Dk. 45 Yılmaz Özeren), Putsila, Erhan Çelenk (Dk 78. Ergin Keleş), Paixao

Goller: Dk. 17 Issah, Dk. 78 Etoga (İstanbulspor), Dk. 90+5 Gnanduillet (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 35 Ali Derer, Dk. 65 Wellington, Dk. 89 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 1 Thiam, Dk. 39 Paixao, Dk. 87 Yılmaz Özeren (Altay)

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 11:18