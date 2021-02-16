İstanbulspor, Bandırma'dan puansız döndü

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u konuk etti, mücadelede ev sahibi ekip uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 sahadan galip ayrıldı. Bandırmaspor'dan Rayo, bir gol bir asist ile maçın yıldızı oldu.

Mücadelede ilk gol 62. dakikada İstanbulspor'dan geldi, Atchom'un topu filelere göndermesi ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

73'de ise Rayo'nun pasını Selçuk Alibaz alarak mücadelede eşitliği sağladı.

90 artı 2'de sahneye bu kez yine Rayo çıkarak takımını öne geçiren ve skoru belirleyen golü attı. 2-1

Mücadele Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çaldı.

TFF 1. Lig'in ilk yarısının son 5 haftasında galip gelen ve orta sıralara tırmanan Bandırmaspor, puanını 30'a çıkardı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybederek düşüşe geçen Bandırma ekibi, kötü gidişata İstanbulspor karşısında son verdi.

Konuk İstanbulspor ise 40 puanda kaldı,

Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor'a mağlup olan ve zirve yarışında yara alan İstanbul temsilcisi, Bandırma'dan puansız döndü.

İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabakayı, ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, Emrah Ünal, Ali Can Alp

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 90+3 Mehmet Yiğit), Landel, Onur Akbay, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Del Valle), Selçuk Alibaz (Dk 76 Taha Yalçıner), Emir Halilovic, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Dk. 72 Rayo)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 90+3 Koray Kılınç), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Etoga, Ethemi (Dk. 73 Levent Ayçiçek), Kerem Baykuş (Dk. 75 Mert Zeybek), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Abazaj

Goller: Dk. 61 Etoga (İstanbulspor), Dk. 73 Selçuk Alibaz, Dk. 90+2 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Onur Akbay, Dk. 54 Selçuk Alibaz, Dk. 90 Emir Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 45 Ethemi (İstanbulspor)