İstanbulspor bir puanı kurtardı



Haber: N.Halid Altundal

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 9 ve 43. dakikada Hadzic attı. Ev sahibi takımın golleri ise 90. dakikada Diof ve 90+6'da İbrahim Yılmaz'dan geldi. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 13'e Akhisarspor da puanını 8'e yükseltti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Bilal Gölen, Suat Güz

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Levent Ayçiçek (Dk. 59 Egehan Gök), Issiah (Dk. 55 Diouf), Onur Ergün, Rroca, Ali Dere (Dk. 55 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 86 İbrahim Yılmaz)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Göksu Mutlu, Kadir Keleş (Dk. 72 Çekdar Orhan), Ali Kaan Güneren, Rotman (Dk. 24 Onurcan Güler), Bjarnason, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Hadzic (Dk. 70 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 90 Diouf, Dk 90+6 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 10 ve Dk.42 Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Dere, Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 86 Wellington (İstanbulspor), Dk. 18 Taha Yalçıner, Dk. 72 Kadir Keleş, Dk. 79 Onurcan Güler, Dk. 82 Lukac, Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)