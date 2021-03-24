İstanbulspor'da en güçlü aday Mustafa Dalcı

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor'da Fatih Tekke'yle karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından hoca arayışı başladı.

İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde görev alan Dalcı, Başkent ekibinde 15 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti.

47 yaşındaki teknik adam, 2015-2016 sezonunda İstanbulspor'da yardımcı antrenör ve altyapı koordinatörü olarak görev aldı.