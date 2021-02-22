İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

İstanbulspor cephesinden "kural hatası" ile ilgili ilk açıklama sarı-siyahlı ekibin teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'dan geldi.

Çıkırıkçı: "Adamın ilk sarı kartı yok"

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Oyun başında bir gol yedik, 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyunun son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Eğer Ümraniye maçının tekrarlanmasını istiyorlarsa bizde de hakem ikinci sarı karttan adamımızı atıyor. Adamın ilk sarı kartı yok. Bunu nasıl yapacağız. Federasyon nasıl bir karar verecek bilemiyorum. Hakemlere çok fazla söz söylemek istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

İstanbulspor Kulübü'nden açıklama

İstanbulspor daha sonra sosyal medya hesabından da kural hatasıyla ilgili açılkama yaptı.

Açıklamada, maçın son anlarında oyuncuları Eduart Rroca'nın kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği belirtilerek, "Müsabakanın 90. dakikasında oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır." denildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgut Doman, müsabakanın sonunda soyunma odasına giriş tünelinde konuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve teknik heyetimize, 'Ben 59. dakikada da Rroca'ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Soyunma odasında size verdiğim kartı göstereceğim.' ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman'ın bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozisyonu ve hakem kartındaki notları görme talebimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve dolayısıyla Turgut Doman'ın dürüstlüğüne güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna eklemesini bekliyoruz. İstanbulspor Kulübü olarak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."