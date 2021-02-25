İstanbulspor Eslem'le 3 puana uzandı

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan konuk ekip İstanbulspor, Eslem Öztürk'ün 13. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor, puanını 43 yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

Üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor ise 19 puanda kaldı ve kümede kalma hedefinde yara aldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

Akhisarspor: Lukac, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Semih Görer, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel), Onurcan Güler (Dk. 87 Mert Özyıldırım), Delarge (Dk. 69 Bertuğ Bayar), Toure (Dk. 87 Nsima Peter), Lawal, Ayuk (Dk. 80 Çekdar Orhan)

İstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal, Welington, Etoga, Ali Yaşar, Kerem Baykuş (Dk. 82 Ali Dere), Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 68 Koray Kılıç), Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Ethemi (Dk. 60 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 59 Mehmet Uslu)

Gol: Dk.13 Eslem Öztürk (İstanbulspor),

Sarı kartlar: Dk. 20 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 66 Doğukan Nelik (Akhisaspor), Dk. 90+3 Welington (İstanbulspor)