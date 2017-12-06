Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta evinde Adanaspor’u son dakika da bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenen Boluspor, lig de 4’te 4 yaptı. Bu galibiyetle Boluspor, topladığı 20 puanla 6. Sırada yer aldı ve play off potasına girdi. 15. Haftada Cuma Günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılacak olan kırmızı beyazlılar, sahadan üç puan alarak 5’te 5 yapmak istiyor. Boluspor, bir günlük aranın ardından 3 puan almak için çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde dar alan ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Galibiyet serisine devam etmek isteyen Boluspor’da sakat oyuncu bulunmazken, Adanaspor maçında kırmızı kart gören Renato Arapi, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Perşembe gününe kadar çalışmalarını tesislerinde devam edecek olan kırmızı beyazlılar son çalışmanın ardından İstanbul’a hareket edecek.