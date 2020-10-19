İstanbulspor Samsun'da rahat kazandı

TFF 1.Lig’in 5. haftasına lider olarak giren İstanbulspor deplasmanda Samsunspor’u da 3-0 yenmeyi başardı.

İstanbulspor Samsun'da rahat kazandı


Haber: Erdal Tanrıverdi

Maçta İstanbulspor’un iki golünü Arnavut futbolcu Eduart Rroca son golü ise yine Rroca'nın pasında Kamal Issah kaydetti. İstanbulspor puanını 12'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 46 Gyasi), Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Enes İslam İlkin), Muhsin Yıldırım (Dk. 49 Savicevic), Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Yameogo, Nadir Çiftçi (Dk.46 Ahmethan Köse)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 70 Ali Dere), Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 90+2 Egehan Gök), Diouf (Dk. 84 İbrahim Yılmaz), Proca, Ali Yaşar (Dk. 84 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 70 Issah)

Goller: Dk.53 ve Dk.57 Proca, Dk.90 Issah (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 66 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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