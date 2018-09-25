HABER:Gönül Olutürk

Sezona teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde giren sarı-siyahlılar, ilk hafta sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup etti. İkinci hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor, ligin 3. haftasında sahasında Altay'a 5-0 yenildi. Ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 4. hafta karşılaşmasından 2-2'lik sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, 5. haftada evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor, oynadığı son 5 maçta 3 puan aldı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla 13 sırada yer alıyor. İstanbulspor’un 7.haftadaki rakibi ise Boluspor.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Daha iyi olacağız"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sezona kötü başladıklarını ancak zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, takımına güvendiğini vurgulayarak, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız. Transfer sezonunun son gününde birçok oyuncuyu kadromuza kattık. Şu anda adaptasyon süreci yaşıyoruz. Sezonun başındayız, sporcuların birbirini tanıması gerekiyor. Fatih Tekke ve teknik ekibimize güveniyoruz. Oyuncuları önümüzdeki maçlara motivasyonu yüksek bir şekilde çıkaracaktır. Umutluyuz, sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.