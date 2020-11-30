İstanbulspor son anda yıkıldı



Haber: Volkan Yılmaz

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan karşılaşmada İstanbulspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlılar, 17. dakikada Berkay Görmez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Giresunspor'da Serginho 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Giresun temsilcisi ise bu gole 90+4. dakikada Eren Tozlu ile cevap verdi. Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi, ligde puanını 18'e, Giresunspor ise 16'ya yükseltti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Utku Tunavelioğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Berkay Görmez (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Diouf, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Rroca (Dk. 85 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 69 Egehan Gök)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 88 Yasin Ozan), Serginho, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 88 Muhammet Ertürk), Traore (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Milinkovic), Eren Tozlu

Goller: Dk. 17 Berkay Görmez (İstanbulspor), Dk. 90+5 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Serginho (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Wellington, Dk. 54 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 44 Mehmet Taş, Dk. 57 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Uzodimma, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:38