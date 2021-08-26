İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Cem Bağcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz

Haber: Yasin Bilgi

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ve ekibine 'Hoş geldin.' diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ligin ilk 2 haftasında puan elde edemeyen İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırmıştı. 39 yaşındaki Osman Zeki Korkmaz daha önce Amasyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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