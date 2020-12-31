İstanbulspor zirveye göz kırptı

Haber: Ceylan Beykoz

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 9. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelede, ev sahibi ekip geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadymunda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Karşılaşmanın 13. dakikadasında İstanbulsporlu Ali Yaşar, Adana Demirspor'un sağ beki Tarık Çamdal'ı ceza sahasında yere düşürdü ve konuk ekip penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Mehmet Akyüz'ün vuruşunu ilk hamlede kaleci Alperen kurtarsa da dönen topu tamamlayan tecrubeli golcü, takımını 0-1 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikalarında kontrolü ele aldı. Karşılaşmanın 37. dakikadasında sol kanattan gelişen atakta Rroca'nın ortasını Uygar Mert Zeybek kafayla ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarının henüz ilk dakikasında Adana Demirspor'un Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını bir kişi eksik bıraktı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar, cezasahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90+5. dakikada penaltı kazanan İstanbulspor, kaptan Onur'un santrası yapılmayan golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla İstanbulspor evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve ligde 28 puana yükseldi.

Ligde oynadığı son iki maçını kazanan Adana Demirspor ise aldığı mağlubiyetle 28 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

13. dakikada Ali Yaşar, Adana Demirspor'un sağ beki Tarık Çamdal'ı ceza sahasında yere düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan konuk takım lehine penaltı kararı verdi.

Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda Mehmet Akyüz topun başına geçti. İstanbulspor'un kalecisi Alperen ilk hamlede penaltı vuruşunda gole engel olurken, dönen topu tamamlayan tecrubeli golcü maçın 14. dakikasında takımını 0-1 öne geçirdi.

22. dakikada Adana Demirspor takımında Aurelien Chedjou, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

37. dakikada İstanbulspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Rroca'nın ortasını kafayla ağlara gönderen Uygar Mert Zeybek, karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik getirdi.

38. dakikada İstanbulspor'da sakatlanan Muhammed Enes Durmuş'un yerine Kristal Abazaj oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

46. dakikada Adana Demirspor'un Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, henüz ikinci devrenin ilk dakikasında gördüğü kartla çift sarıdan oyundan atıldı ve takımını bir kişi eksik bıraktı.

49. dakikada 10 kişi kalan Adana Demirspor'un hücum hattında oynayan Yunus Akgün'ün kenarı geldi. Savunmaya takviye yapan Cüneyt Dumlupınar, sahaya Semih Güler'i sürdü.

60. dakikada Adana Demirspor'un attığı golü kaydeden Mehmet Akyüz oyundan çıkarken, yerine Sinan Kurt girdi.

81. dakikada penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90+5. dakikada penaltı kazanan İstanbulspor, kaptan Onur'un santrası yapılmayan golüyle maçı 3-1 kazandı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Melih Kabasakal (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas - Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

GOLLER: Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90+6 (P) Onur Ergün (İstanbulspor) - Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

SARI KART: Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)