İstanbulspor zirveyi bırakmıyor

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçında İstanbulspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazanarak zirve yolunda önemli bir galibiyet almış oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Rroca ile öne geçen İstanbulspor 45+1 Ethemi ile durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarının 57. dakikasında Zeki Yıldırım ile farkı bire indiren Altay beraberlik golünü aradığı anlarda 85. dakikada Onur Ergün'ün golüne engel olamadı ve maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Altay 19 karşılaşmada 32 puanda 6. sırada kaldı. TFF 1. Lig'de oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İstanbulspor ise 40 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Lokman Gör, Murat Akça (Dk. 75 Yekta Kurtuluş), Cebrail Karayel (Dk. 66 Rıdvan Şimşek), Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Regattin), Erhan Çelenk (Dk. 46 Deniz Kadah), Kappel (Dk. 64 Ziya Alkurt), Mossoro, Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (Dk. 66 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 66 Abazaj), Rroca, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Mehmet Yeşil), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 30 Rroca, Dk. 45+1 Ethemi, Dk. 85 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 57 Zeki Yıldırım (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 17 Zeki Yıldırım, Dk. 55 Deniz Kadah ve Yekta Kurtuluş (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Cebrail Karayel, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)