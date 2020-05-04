İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Süper Lig’in 2020-2021 sezonuna korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verilmesini talep etti.

İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

Haber: Aysun Beykoz

İstanbulspor’dan Süper Lig’de gelecek sene oynanacak sezon için isim önerisi geldi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele döneminde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin 2020-2021 sezonuna verilmesi talep edildi. İstanbulspor sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili gönderilen mesajda şu ifadelere yer aldı: "İstanbulspor Kulübü olarak, tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen ‘’Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’’ isminin, 2020-2021 Süper Lig Sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep ediyoruz."

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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