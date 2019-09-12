İstatistikler Ne Diyor?

Haber: Birol Ertunç

Boluspor evinde oynadığı son 5 resmi maçın 3’ünü kazanırken, 1 maçı kaybetti, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Altay ise son 5 deplasman maçını kazanamadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.

İki Takım Arasında Denge Var

Boluspor ile Altay arasında oynanan son 6 maçta denge bozulmadı. Boluspor bu maçların 2’sini kazanırken, 2 maçı kaybetti. 2 maç ise eşitlikle noktalandı. Bu maçlarda Boluspor’un attığı 6 gole, Altay 7 golle cevap verdi.

Golcüler Suskun Başladı

Boluspor ve Altay’da golcü isimler sezona iyi başlayamadı. Boluspor’un golcü ismi Poepon 3 haftada yalnızca 1 gol üretti. Altay’da geçen sezonun gol kralı Paixao ise henüz golle tanışamadı.

Boluspor Maçın Favorisi

İddaa risk yönetimi bu önemli maçta az da olsa Boluspor’u favori gösterdi. Boluspor’un galibiyetine 2 oran verilirken Altay galibiyetine 2.7 beraberliğe ise 3 oran verildi.