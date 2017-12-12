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12 Aralık 2017 Salı
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    TFF1.Lig heyecanı 15 – 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak mücadelelerle devam edecek. Boluspor Kulübü 16.haftada 16 Aralık Cumartesi günü Eskişehirspor ile karşılaşacak.

    12 Aralık 2017 Salı 13:10
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    İşte 16.hafta fikstürü
    Haber: Esra Öztürk
    TFF 1.Ligin 16.haftasında Bolsupor sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek. Mücadele 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. TFF 1.Ligin 16.hafta fikstürü şu şekilde;
    15 Aralık Cuma
    18.00: BalıkesirsporBaltok – GazişehirGziantep FK ( Balıkesir Atatürk Stadyumu)
    16 Aralık Cumartesi
    13.00: Boluspor – Eskişehirspor ( Bolu Atatürk Stadyumu)
    13.00: Gaziantepspor – Denizlispor ( Gaziantep Stadyumu)
    15.30: ÇaykurRizaspor – Ümraniyespor ( Rize ÇaykurDidi Stadyumu)
    17 Aralık Pazar
    13.00: Elazığspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor ( Elazığ Atatürk Stadyumu)
    13.00: Altınordu – Adana Demirspor ( Bornova Stadı)
    15.30: MKE Ankaragücü -  GrandmedicalManisaspor ( Ankara 19 Mayıs Stadyumu)
    18.00: Samsunspor – Akın Çorap Giresunspor ( Samsun 19 Mayıs Stadyumu)
    18 Aralık Pazartesi
    18.00: Adanaspor – İstanbulspor ( 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)

    Anahtar Kelimeler: TFF1.Lig, Heyecanı, 15,, 18

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