Haber: Esra Öztürk
TFF 1.Ligin 16.haftasında Bolsupor sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek. Mücadele 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. TFF 1.Ligin 16.hafta fikstürü şu şekilde;
15 Aralık Cuma
18.00: BalıkesirsporBaltok – GazişehirGziantep FK ( Balıkesir Atatürk Stadyumu)
16 Aralık Cumartesi
13.00: Boluspor – Eskişehirspor ( Bolu Atatürk Stadyumu)
13.00: Gaziantepspor – Denizlispor ( Gaziantep Stadyumu)
15.30: ÇaykurRizaspor – Ümraniyespor ( Rize ÇaykurDidi Stadyumu)
17 Aralık Pazar
13.00: Elazığspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor ( Elazığ Atatürk Stadyumu)
13.00: Altınordu – Adana Demirspor ( Bornova Stadı)
15.30: MKE Ankaragücü - GrandmedicalManisaspor ( Ankara 19 Mayıs Stadyumu)
18.00: Samsunspor – Akın Çorap Giresunspor ( Samsun 19 Mayıs Stadyumu)
18 Aralık Pazartesi
18.00: Adanaspor – İstanbulspor ( 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)
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