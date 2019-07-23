İŞTE BİLAL KISANIN FUTBOL GEÇMİŞİ

Haber: Esra Öztürk

Futbol hayatına Osmancık Gücü Spor altyapısında başlayıp daha sonra Yüce Spor altyapısında oynadıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe'de dikkatleri çeken Bilal, Türkiye Genç Millî Takımlar için keşfedildi ve kısa bir zaman içerisinde Türkiye Genç Millî Takımlarda düzenli oynamaya başladı. 17 yaşında Sarı-Lacivertli formayla kendini gösterme fırsatı bulan Bilal, 2002 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı. Fenerbahçe'nin genç ve A2 takımında şans bulan Bilal, profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Genç milli takımlara çağrılmaya başladı. Bilal, bu takımlarda orta sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Genç takımlar ve Milli takım seviyelerinde dikkat çeken Kısa, Fenerbahçe'de A Takım'a yükselmeyi başaramadı ve 2003 yılında İzmirspor'a transfer oldu.

2003 yılında alt lig ekibi olan İzmirspor'a transfer olan Bilal, Burada 1 sezon forma giydi, 31 maça çıktı ve 10 gol attı. 2.lig'de gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Bilal Kısa, 2004 yılında Malatyaspor'a imza attı ve Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Kısa, Sarı-Kırmızılı takımda 2 sezon kaldı. Bu süre içinde 58 maçta forma giymesinin yanı sıra 6 gol kaydetti.

Bilal Kısa, kariyerine Ankaraspor'da devam etti. 2006-07 sezonundan itibaren Başkent temsilcisi için ter döken Kısa, 3 sezon boyunca Ankaraspor'da Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 91 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti. Ankaraspor, Süper Lig'e veda ettiğinde Bilal şehrin diğer takımı Ankaragücü'ne transfer oldu. 2009-10 sezonunda Ankaragücü'nde kadroda fazla yer bulamayan Bilal, bu sezonda Sarı-Lacivertli formayı 10'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta giydi ve gol atamadı.

Bilal, Ankaragücü'nde forma şansı bulamamasının ardından İzmir'e geri döndü. Karşıyaka'ya imza atan oyuncu, 2010-11 sezonunda 1. Lig'de mücadele etti ve Kaf-Kaf'ta çıktığı 18'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta gol atamadı. Bilal, Karşıyaka'da 1 sezon kaldıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'a transfer oldu.

2011-12 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'a transfer olan Bilal, bir röportaj sırasında Burada kalıcı olabilmenin planlarını yaptığını söyledi. Kısa, Karabük'teki ilk sezonunda sezon başında Yücel İldiz tarafından beklediğinden az şans bulsa da Bülent Korkmaz'ın takımın başına gelmesiyle sezon boyunca 24 lig, 2 de Türkiye Kupası maçına çıktı, 4 gol attı. 2012-13 sezonunun ilk devresinde ise Michael Skibbe yönetimindeki Karabükspor'da 4 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında şans bulan Bilal, Mesut Bakkal'ın takımın başına getirilmesiyle Bilal, Florin Cernat, Sanel Jahic, Mehmet Yıldız ve Muhammet Özdin ile birlikte kadro dışı kaldı. Devre arasına kadar forma şansı bulamayan Bilal başta Şanlıurfaspor olmak üzere bir çok kulübün dikkatini çekse de devre arasında Hamza Hamzaoğlu'nun başında olduğu ve ligin yeni ekiplerinden biri olan Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

Süper Lig'e yeni çıkmasına rağmen çok az sayıda transfer yapıp kadosunu koruyan takımlardan biri olan Akhisar'a devre arasında transfer olan ve takımın tecrübeli birçok oyuncusuna rağmen eksikliği olan mevkii için aranan kan olduğu ifade edilen ve Akhisar Belediyespor'un kümede kalması için elinden gelen çabayı göstereceğini belirten Bilal, "Faydalı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akhisar takımına transfer olana kadar istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Bilal, Akhisar Belediyespor'da bu talihsizliğini yendi ve 17 maçın 16'sında forma giydi. 1'inde ise sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Bilal, 2011-12 sezonda Akhisar formasıyla eski takımı Karabükspor'a karşıda 1 gol kaydetti. Ege temsilcisi Bilal Kısa ve Theofanis Gekas'ın da büyük katkısıyla ligin ikinci devresindeki performans sayesinde ligde kalmayı başardı. Bilal Kısa, 2013-14 sezonunda ise takımın 10 numaralı formasını sırtına geçirirken, ligin ilk 11 haftasında Akhisar Belediyespor'da bütün maçlarda şans buldu ve 26 Ekim 2013 tarihinde oynanan Beşiktaş maçında uzaktan attığı şutla ağları sarsmayı başardı ve 2013-14 sezonundaki ilk lig golünü atmış oldu. Etkili oyunuyla göz dolduran Bilal Kısa'nın performansı, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından da ödüllendirildi ve oyuncu 7,5 yıl aradan sonra Milli Takım'a davet edildi.

Oynadığı başarılı futbol ve oyun kurucu özelliği ile Akhisarspor'lu taraftarlarca "Maestro" olarak adlandırılan Akhisar Belediyespor'lu oyuncu, 2012-2013 Spor Toto Süper Lig sezonunda 20 maç oynamış 1340 dakika oyunda yer alırken 1 asist 1 gol kaydetmiştir. 2013-2014 Spor Toto Süper Lig sezonunda 24 maç oynamış, 1950 dakika oyunda yer alırken 6 asist 2 gol kaydetmiştir

10 Haziran 2015 tarihinde Hamza Hamzaoğlu, Bilal Kısa ile anlaştıklarını açıkladı. 17 Haziran 2015 tarihinde Galatasaray'ın KAP' a yaptığı açıklamaya göre Bilal Kısa yıllık 2.4 milyon karşılığında 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

2002 yılında Türkiye U-20 takımında 1 maç forma giyen Kısa, 2004-2005 yılları arasında ise Türkiye U-21 takımının 10 kere formasını terletti. 2006 yılında Türkiye A2 takımına yükselen Bilal, Mart 2006'da ise ilk kez Fatih Terim tarafından Türkiye A Millî Futbol Takımı'na çağırıldı. İlk kez 28 Mayıs 2006 tarihinde Estonya karşısında maçın 73.dakikasında Hamit Altıntop'un yerine girerek milli olan Kısa, 2013 yılına kadar bir daha kadroya davet edilmedi.

2013-14 sezonunun ilk 11 maçlık periyodunda gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başaran Bilal Kısa bu performansıyla, 7,5 yıl aradan sonra tekrar Fatih Terim tarafından Türkiye A Millî Futbol Takımı'na çağırıldı. Bilal Kısa 15 Kasım 2013 tarihinde oynanan Kuzey İrlanda maçında 8 numaralı formayla 83 dakika sahada kalmış ve maçın tek golünün asistini Mevlüt Erdinç'e yapmıştır.13 Ekim 2014 tarihinde Letonya maçında 40. dakikada Oğuzhan Özyakup sakatlanınca oyuna girmiş ve 47. dakikada uzaktan sol ayağıyla golü atarak skoru 1-0 a yükseltmiştir.

Bilal Kısa, 2016/2017 sezonunda Serdar Aziz transferi için Galatasaray'dan Bursaspor'a takas karşılığı transfer olmuştur. 2017-2019 yıllarında Akhisarspor'da forma giyen Bilal Kısa Boluspor ile 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 11:51