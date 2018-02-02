Haber: Esra Öztürk

Boluspor Kulübü tekrardan Çocuk Tribünü faaliyete geçireceğini duyurdu. Gerçekleşecek olan Çocuk Tribününe Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek vereceğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ar-Ge birimi tarafından “ İşte Taraftar İşte Tribün” projesi hazırlandı. Proje 2017-2018 eğitim-öğretim 2. Döneminde uygulamaya geçecek. Projeye kapsamında Bolu’da gerçekleşecek etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler ailelerinden Veli Muvafakatname Belgesi alması gerekiyor. Öğrenciler ailelerinden alacağı Muvaffak Belgesini okuldaki beden eğitimi öğretmenlerine teslim edilecek. Temsil edilen belgeler arge14@meb.gov.tr adresinde toplanacak.