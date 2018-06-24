Haber: Semih Baykal

Bolu merkez, Gerede ilçesi, Karacasu beldesi ve Bolu Dağı bölgesinde bulunan otellerde kamp yapmak isteyen bazı futbol takımları, rezervasyon yaparak, kamp tarihlerini belirledi. Bolu'da ilk etapta, Osmanlıspor 1-15 Temmuz, Yeni Malatyaspor 1-1 Temmuz, Adanaspor 3 Temmuz-3 Ağustos, Giresunspor 9-18 Temmuz, Sivasspor 11-27 Temmuz, Elazığspor 11-27 Temmuz, Gençlerbirliği 17-28 Temmuz, Osmanlıspor 17-30 Temmuz, İstanbulspor 18-30 Temmuz, Konyaspor 2-14 Temmuz, Fethiyaspor 30 Temmuz-19 Ağustos, Bugsaş 27 Temmuz-9 Ağustos, Nazillispor 26 Temmuz-9 Ağustos, Keçiörengöcüspor 25 Temmuz-3 Ağustos, Yeni Orduspor 27 Temmuz- 4 Ağustos, İnegölspor 23 Temmuz-5 Ağustos ve Sancaktepespor 19 Temmuz-2 Ağustos tarihinde kamp yapacak.