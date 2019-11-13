İşte Boluspor maçındaki o mektup!

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1’nci Lig’in 11’nci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın talimatlarını yazdığı mektup gündem oldu. Yeşil Beyazlılarda saha kenarına gelen oyuncular, Koşukavak’ın taktiklerini içeren mektubu arkadaşlarıyla paylaştı.
SOL KANAT ZAYIF
Mücadelenin 70’nci dakikasında kaleci Çağlar Şahin Akbaba’ya gelen mektupta ise; “Sol kanat zayıf, sol kanada topu gönder, defansa verme, ileriye sol tarafa oyna” mesajı yazıyordu. Genç file bekçisi, mektubu okuduktan sonra kalenin arkasındaki alana atarken, teknik direktörünün talimatları doğrultusunda hareket etmeye çalıştı.