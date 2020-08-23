İşte Boluspor'un Passolig Sayısı

Haber: Ceylan Beykoz

Türk liglerinin en köklü ekiplerinden biri olan kırmızı beyazlı camianın 14.491 Passolig karta sahip taraftarı bulunuyor. Bu sezona da süper lig umudu ile hazırlanan kırmızı beyazı camia pandeminin bitmesi ile birlikte taraftar desteğini de alarak şampiyonluk şarkıları söylemek için gün sayıyor. Boluspor yönetimi yeni sezon öncesi TFF’nin alacağı kararı bekliyor. Çıkacak karara göre kombine bilet satışı yapılacak. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederse sayıda çok fazla artış beklenmiyor.