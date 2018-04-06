Haber: Semih Baykal

Ligin 28.haftasında Gaziantepspor ile karşılaşan Boluspor, maçta çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyleTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen Boluspor’un cezası belli oldu. Boluspor’a verilen cezası ile ilgili TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Boluspor Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan Boluspor - Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.