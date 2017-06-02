Haber: Esra Öztürk

Takımın en çok süre alan oyuncusu olan Rydell'e en yakın isim 2598 dakika ile Yusuf Emre oldu. 35 maçta 20 gol atarak Boluspor'un en golcü ismi olan Rydell Poepon kırmızı beyazlı forma ile bir sezonda en çok gol atan ender isimlerden de olmayı başardı.

RYDELL'E İYİ BİR PARTNER ARANIYOR

Yeni sezonda Boluspor forması için listenin başına yazılan Rydell'e Boluspor yönetiminin destek olabilecek, kırmızı beyazlı ekibe skor üretebilecek, maçın durumuna göre iyi bir partner kaliteli bir ikinci santrafor alacağı öğrenildi.