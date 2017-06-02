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02 Haziran 2017 Cuma
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    • İŞTE BOLUSPOR'UN AÇIK ARA "SEZON KRALI"

    TFF 1. ligde 2016-2017 sezonu sona ererken Boluspor'da en faydalı oyuncu açık ara ile Rydell Poepon oldu. Hücum gücümüzün lokomotifi olan ve yedeği bile olmayan Rydell 35 maçta tam 3136 dakika forma giydi.

    02 Haziran 2017 Cuma 11:50
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    İŞTE BOLUSPOR'UN AÇIK ARA
    Haber: Esra Öztürk

    Takımın en çok süre alan oyuncusu olan Rydell'e en yakın isim 2598 dakika ile Yusuf Emre oldu. 35 maçta 20 gol atarak Boluspor'un en golcü ismi olan Rydell Poepon kırmızı beyazlı forma ile bir sezonda en çok gol atan ender isimlerden de olmayı başardı. 

    RYDELL'E İYİ BİR PARTNER ARANIYOR

    Yeni sezonda Boluspor forması için listenin başına yazılan Rydell'e Boluspor yönetiminin destek olabilecek, kırmızı beyazlı ekibe skor üretebilecek, maçın durumuna göre iyi bir partner kaliteli bir ikinci santrafor alacağı öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 2016-2017, Sezonu

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